Сотрудники Саратовского отдела инфраструктуры и Анисовской дистанции пути провели акцию «Внимание, переезд!». Для профилактики нарушений правил дорожного движения выбрали железнодорожный переезд, расположенный в Энгельсском районе на 890 км перегона Анисовка – Лебедево.

В ходе акции железнодорожники раздали памятки, буклеты и напомнили водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Некоторые водители подписали гарантийные обязательства и пообещали никогда не нарушать правила проезда через железнодорожные переезды.

С начала текущего года в Саратовском регионе ПривЖД зафиксировано восемь ДТП на железнодорожных переездах. Все они произошли в результате нарушения водителями автотранспорта правил дорожного движения. Приволжская железная дорога призывает водителей быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.