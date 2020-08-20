Вчера, 19 августа, в Саратовской области прошла акция «Внимание, переезд!», организованная сотрудниками Приволжской железной дороги. Для профилактики нарушений правил дорожного движения был выбран железнодорожный переезд на 814 километре станции Татищево Саратовского региона ПривЖД.

Каждые сутки через него проезжает в среднем восемь тысяч автомобилей и около 100 поездов. Объект оборудован световой и звуковой сигнализацией, а также автоматическим устройством заграждения.

В ходе акции железнодорожники раздали водителями памятки и буклеты, а также напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения.