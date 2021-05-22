В среду, 19 мая, в Заводском районе Саратова прошла акция «Внимание, переезд!».

Её провели сотрудники Саратовской дистанции пути и представители регионального совета молодежи ПривЖД с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий в зоне движения поездов.

Мероприятие организовали вблизи двух оживлённых переездов, расположенных на третьем километре перегона Саратов-3 – Князевка и на пятом километре перегона Саратов-3 – Примыкание. В первом случае магистраль пересекает Пензенскую улицу в Заводском районе Саратова, а во втором – Ново-Астраханское шоссе. Каждые сутки через упомянутые переезды проезжает в среднем 33 тысяч автомашин и более 170 поездов. Оба объекта оборудованы световой и звуковой сигнализацией, а также автоматическими устройствами заграждения УЗП.

В ходе акции железнодорожники раздали памятки и напомнили водителям о важности соблюдения правил дорожного движения.

С начала текущего года в Саратовском регионе ПривЖД зафиксировано два дорожно-транспортных происшествия на железнодорожных переездах. Все они произошли в результате нарушения правил дорожного движения водителями автомобилей.

Приволжская железная дорога призывает водителей быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.