В Заводском районе Саратова прошла акция «Внимание, переезд!». Её провели

сотрудники Саратовской дистанции пути и представители регионального совета

молодежи ПривЖД с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий в зоне

движения поездов.

Мероприятие было организовано вблизи оживлённого переезда, расположенного на

5 км перегона Саратов-3 – Примыкание (пересечение с Ново-Астраханским шоссе).

Каждые сутки через него проезжают в среднем 18 тыс. автомобилей и более 120 поездов.

Объект оборудован световой и звуковой сигнализацией, а также устройствами

заграждения переезда.

В ходе акции железнодорожники раздали памятки и напомнили водителям о

важности соблюдения правил дорожного движения.