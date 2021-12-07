В Заводском районе Саратова прошла акция «Внимание, переезд!». Её провели
сотрудники Саратовской дистанции пути и представители регионального совета
молодежи ПривЖД с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий в зоне
движения поездов.
Мероприятие было организовано вблизи оживлённого переезда, расположенного на
5 км перегона Саратов-3 – Примыкание (пересечение с Ново-Астраханским шоссе).
Каждые сутки через него проезжают в среднем 18 тыс. автомобилей и более 120 поездов.
Объект оборудован световой и звуковой сигнализацией, а также устройствами
заграждения переезда.
В ходе акции железнодорожники раздали памятки и напомнили водителям о
важности соблюдения правил дорожного движения.