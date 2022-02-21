В Заводском районе Саратова прошла акция «Внимание, переезд!». Её провели представители регионального совета молодежи ПривЖД с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий в зоне движения поездов.

Мероприятие было организовано вблизи оживлённого переезда, расположенного на 5 км перегона Саратов-3 – Примыкание (пересечение с Ново-Астраханским шоссе).

Каждые сутки через него проезжают в среднем 18 тыс. автомобилей и более 120 поездов. Объект оборудован световой и звуковой сигнализацией, а также устройствами заграждения переезда.

В ходе акции железнодорожники раздали памятки и напомнили водителям о важности соблюдения правил дорожного движения.