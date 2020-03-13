Вчера, 12 марта, в Заводском районе Саратова прошла акция «Безопасность на железнодорожных переездах», организованная сотрудниками Приволжской дирекции инфраструктуры.

Для профилактики дорожно-транспортных происшествий выбрали два оживлённых переезда, расположенных на третьем километре перегона Саратов-3 – Князевка и на пятом километре перегона Саратов-3 – Примыкание. В первом случае магистраль пересекает Пензенскую улицу в Заводском районе Саратова, а во втором – Ново-Астраханское шоссе. Каждые сутки через упомянутые объекты проезжает в среднем 33 тысячи автомобилей и более 170 поездов. Оба объекта оборудованы световой и звуковой сигнализацией, а также автоматическими устройствами заграждения.

В ходе акции железнодорожники раздали памятки и напомнили водителям о важности соблюдения правил дорожного движения.

Как сообщается, в прошлом году на железнодорожных переездах ПривЖД произошло 17 дорожно-транспортных происшествий. Из них девять – в Саратовской области.