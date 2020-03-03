В Саратове прошел предпремьерный показ московского фильма «Счастье в конверте», сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова.

Продюсерский состав вместе с актерами путешествует со своей картиной на автобусе. Наш город стал семнадцатым в поездке. Фильм представили в кинотеатре «Синема 5», который находится в торговом центре «Сити молл». На премьеру собрались медийные личности, журналисты, фотографы и почётные гости.

Ведущий Олег Сафронов с шоу-программой встретил зрителей у входа в кинозал. танцевальный коллектив «Art-Mix», певица Аня Маслова, ставшая финалисткой шоу «Лучше всех с Максимом Галкиным», музыкальная группа «8 Бит» с солистом Дмитрием Морозовым постарались сделать премьеру незабываемой.

С мотивацией на счастье состав создателей фильма представил свою работу. Секрет истинного волшебства таится в этом простом и малобюджетном кино. На создание этого кинематографического шедевра ушло всего 33 миллиона рублей.

Подробнее о мероприятии можно прочитать здесь.