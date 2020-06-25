Саратов стал одним из центров по разработке препарата для лечения коронавируса. Подробнее о тестировании вакцины рассказал на традиционном брифинге в региональном минздраве доктор медицинских наук, профессор СГМУ Юрий Шварц.

На данный момент новости довольно обнадеживающие, сами врачи остались довольны результатами исследования. Эффективность препарата пока остается под вопросом, для начала нужно сравнить результаты исследования и подвести итоги.

— Участие приняли врачи, которые имеют колоссальный опыт в исследованиях. Мы включили 11 пациентов, это неплохой показатель по России. Теперь будем ждать результатов, — отметил Юрий Шварц.

Напоминаем, что Саратовская область стала одним из 15-ти научных центров в России по разработке испытаний препарата для лечения коронавирусной инфекции. Подобные исследования проводятся не только в России, но и в Индии, США, Японии.