В отношении адвоката из Саратовской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия с апреля по май 2018 года он заверил знакомого, что может помочь в судебной тяжбе с организацией и физическим лицом за один миллион рублей. Деньги он обещал отдать уполномоченным лицам. На самом деле злоумышленник собирался все оставить себе.

В мае 2018 года он получил половину суммы, вторую спустя некоторое время.

Ранее на мужчину заводили дело о покушении на мошенничество. В момент передачи 970 тысячи рублей его задержали оперативники.

Уголовные дела соединили в одном производстве.