В отношении 34-летнего саратовского адвоката возбуждено уголовное дело в связи с незаконным приобретением и хранением наркотических средств в крупном размере.

Адвокат был остановлен днем в субботу 13 ноября около одного из домов на улице Цветочная в Саратове сотрудниками ОНК УМВД. Мужчина был заподозрен в незаконном приобретении и хранении запрещенных веществ.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном СУ СКР, подозреваемый был доставлен в отдел полиции. В участке во время личного досмотра в сумке адвоката полицейскими были найдны два полимерных пакета с неизвестным веществом.

Экспертиза установила, что в обоих пакетах находится синтетический наркотик в крупном размере.

Статус члена Адвокатской палаты Саратовской области у задержанного подразумевает передачу дела в Следственный комитет, который в настоящее время решает избрание меры пресечения для юриста.