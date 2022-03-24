Саратовский аэропорт «Гагарин» переходит на весенне-летнее расписание. Об этом сообщили сегодня, 24 марта, в пресс-службе аэропорта.

По словам сотрудников, весенне-летнее расписание начнет действовать с 27 марта по 29 октября.

Рейсы из Саратова запланированы по 14 направлениям, их будут выполнять 12 авиакомпаний.

Для жителей города сохраняются популярные направления: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Махачкала, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Сургут.

Также летом саратовцы смогут отдохнуть в Анапе, Сочи, Геленджике, Симферополе и Минеральных Водах.

Рейсы в Турцию начнут действовать с 21 апреля.

Уточнить расписание полетов можно на официальном сайте аэропорта «Гагарин» в разделе «Сезонное расписание».