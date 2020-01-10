С 2020 года международный аэропорт «Гагарин» станет всепогодным. Об этом сообщают саратовские сторонники Председателя ГД Вячеслава Володина в Instagram.

На портале госзакупок появился тендер на модернизацию светосигнального и радиотехнического оборудования, стоимость которого 351,7 млн рублей.

Сейчас воздушная гавань соответствует стандартам 1-й категории.

— Средства нашли, все вопросы решены, осталось только время, связанное с выполнением этих работ, — рассказал Володин в ноябрьском интервью. Также было отмечено, что работы должны будут проведены до 30 сентября 2020 года.