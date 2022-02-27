Домой Рубрики Новости Саратова Саратовский аэропорт «Гагарин» третий раз эвакуировали из-за угрозы РубрикиНовости Саратова Саратовский аэропорт «Гагарин» третий раз эвакуировали из-за угрозы По Новости Саратова - 27.02.2022 47 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 27 февраля, в Саратове снова эвакуировали аэропорт. Об этом сообщают очевидцы происшествия. По данным пресс-службы аэропорта, группа быстрого реагирования будет через час. Аэропорт начнёт работать через 3 часа. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В саратовском вузе продолжается сбор помощи для жителей Донбасса От коронавируса в Саратовской области скончались еще 10 человек Заполучившая более 700 тысяч рублей «менеджер банка» поймана в Саратове ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовский аэропорт «Гагарин» третий раз эвакуировали из-за угрозы Новости Саратова - 27.02.2022 0 Сегодня, 27 февраля, в Саратове снова эвакуировали аэропорт. Об этом сообщают очевидцы происшествия. По данным пресс-службы аэропорта, группа быстрого реагирования будет через час. Аэропорт... В саратовском вузе продолжается сбор помощи для жителей Донбасса 27.02.2022 От коронавируса в Саратовской области скончались еще 10 человек 27.02.2022 Заполучившая более 700 тысяч рублей «менеджер банка» поймана в Саратове 27.02.2022 Администрация Саратова восстановит обвалившуюся часть фасада здания возле цирка 27.02.2022