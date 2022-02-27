Сегодня, 27 февраля, в Саратове снова эвакуировали аэропорт. Об этом сообщают очевидцы происшествия.

По данным пресс-службы аэропорта, группа быстрого реагирования будет через час.

Аэропорт начнёт работать через 3 часа.