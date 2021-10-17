Домой Рубрики Новости Саратова Саратовский «Автодор» обыграл белорусов РубрикиНовости СаратоваСпорт Саратовский «Автодор» обыграл белорусов По Новости Саратова - 17.10.2021 48 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Баскетболисты «Автодора» дома победили «Цмоки-Минск» (Белоруссия). Итоговый счет встречи от 16 октября — 95:79. Саратовцы выложились по полной. Но больше всего в копилку «Автодора» принес Джэрон Джонсон — 18 очков. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Россияне впервые отмечают День отца «Протон» с боем уступил дома «Тулице» В массовом ДТП в Балашове разбились женщина и маленький ребёнок ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Россияне впервые отмечают День отца Новости Саратова - 17.10.2021 0 По решению президента России Владимира Путина в стране появился новый праздник. В третье воскресенье октября, которое в 2021 году приходится на 17 октября, отмечается День... Саратовский «Автодор» обыграл белорусов 17.10.2021 «Протон» с боем уступил дома «Тулице» 17.10.2021 В массовом ДТП в Балашове разбились женщина и маленький ребёнок 17.10.2021 В Саратовской области ожидаются дожди и юго-восточный ветер 17.10.2021