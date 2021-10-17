Баскетболисты «Автодора» дома победили «Цмоки-Минск» (Белоруссия).

Итоговый счет встречи от 16 октября — 95:79.

Саратовцы выложились по полной. 

Но больше всего в копилку «Автодора» принес Джэрон Джонсон — 18 очков.

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