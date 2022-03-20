Саратовский «Автодор» одержал верх над казахстанской «Астаной» в выездном матче Единой лиги ВТБ.

Матч закончился с разгромным счётом 84:61.

По итогам игры самым эффективным баскетболистом 20 марта стал Джэрон Джонсон, который заработал для «Автодора» 23 очка.

У соперников отличился Антонио Кэмпбелл с 11-ю очками.

Интересно, что первая половина встречи шла с преимуществом хозяев матча. Но в четвёртой четверти саратовцы взяли верх.

Теперь «Автодор» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Астана» на девятом месте.