В Заводском районе Саратова с виновника ДТП взыскана компенсация морального вреда.

Как сообщили в областной прокуратуре, водитель также приговорен к году ограничения свободы и лишен прав на деятельность, связанную с управлением автомобилем.

Авария произошла около девяти вечера 21 сентября 2018 года. 40-летний житель Саратова на автомобиле Opel Omega сбил 22-летнюю женщину. При этом ДТП случилось на нерегулируемом пешеходном переходе.

В результате пострадавшей причинен тяжкий вред здоровью.

Истец требовал взыскать 300 тысяч рублей, но суд вынес решение о компенсации на сумму 200 тысяч рублей.