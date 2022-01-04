Краевед и блогер из Саратова Денис Жабкин увидел процесс установки лайнера ЯК-42 на место его последней стоянки.

— В этот раз всё прошло гораздо быстрее. Самолёт протащили от бывших накопителей через бывшую платную автостоянку и вдоль бывшего аэровокзала. В результате по автодороге самолёт проехал какие-то считанные метры. Правда для этого все равно пришлось убирать дорожные знаки, провода, перекладывать трубы, — сообщает Жабкин.

Напомним, самолёт куплен на личные средства Вячеслава Володина и передан в дар Саратову.

— Монтаж на самом деле продолжался довольно долго — нужно было точно установить шасси на бетонные плиты. То буксовал БТР, потом приехала дополнительная техника, раскидала песчанно-соляную смесь. Чтобы водрузить Як-42 на плиты, пришлось строить целый автопоезд, — уточнчет блогер.

Пассажирский борт установлен, как и предполагалось, у старого аэропорта напротив АН-24 в качестве памятника самому себе и саратовскому авиазаводу, который выпускал ЯК-42.

Жабкин также рассказал, что за ночь на 4 января установлен пока только корпус ЯКа, к монтажу крыльев приступят позднее.

Фото: Д. Жабкин