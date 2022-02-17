Накануне, 16 февраля, в больницу из квартиры на улице Лисина была госпитализирована 27-летняя жительница Саратова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Женщина пояснила, что ее избил гражданский муж после просьбы прибраться дома. В ответ на замечание сожитель, имеющий спортивный разряд по боксу, нанес ей один удар кулаком в область живота. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудниками уголовного розыска 24-летний подозреваемый был доставлен в отдел полиции, где сознался в содеянном. Ранее привлекаемый к уголовной ответственности мужчина задержан.