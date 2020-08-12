Вчера, 11 августа, около 21 часа, около общежитий на Московском шоссе мужчина устроил дебош. Свидетелями конфликта стали сотрудники полиции, которые забрали мужчину в отдел.

В пресс-службе МВД сообщили, что данный дебошир хорошо известен в Ленинском отделении полиции, как частый участник бытовых конфликтов.

В социальных сетях местные жители рассказывают, что на Московском шоссе, 17 произошла массовая драка, но в МВД вызова не поступало. Дебошира забрали сотрудники ППС, которые вовремя проезжали мимо.