Вечером 1 марта остановлено эфирное вещание радиостанции «Эхо Москвы».

Напомним, ранее депутат Государственной думы от Саратовской области Александр Стрелюхин обратился в Генпрокуратуру и в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с требованием запретить на территории России вещание радио «Эхо Москвы». Причиной обращения Стрелюхина в надзорное ведомство стала, с его точки зрения, антироссийская риторика этого СМИ.

По мнению саратовского депутата, сотрудники «Эха Москвы» «забыли о своих корнях, о пролитой крови соотечественников».