Возбуждено уголовное дело в отношении саратовского депутата, который дал взятку должностному лицу государственного автодорожного надзора. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Народный избранник одного из районов решил стать ИП в сфере услуг по грузоперевозкам. В сентябре 2020 года на него завели административное дело за нарушение правил движения крупногабаритных грузов.

Днем 21 октября 2020 года днем на 1-й Садовой улице он передал инспектору 50 тысяч рублей за то, чтобы ему снизили сумму штрафа.

Злоумышленника задержали силовики, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Обстоятельства выясняются, расследование продолжается.