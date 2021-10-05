Борющимся на передовой с коронавирусной инфекцией докторам оказал поддержку депутат Саратовской гордумы.

Сегодня, 5 октября, депутат Саратовской городской думы Александр Бондаренко передал врачам инфекционного отделения фрукты и выразил слова благодарности за их самоотверженный труд.

— Не первый раз посещаю врачей данного инфекционного отделения. Врачи – герои нашего времени. Не оставляет никаких сомнений важность всего медицинского персонала в трудный период борьбы с коронавирусом. Именно они, ставя под угрозу себя и свою жизнь, зачастую жертвуя своим личным временем, стоят на передовой в борьбе за наше здоровье, — прокомментировал Бондаренко.

— Медицинским работникам сейчас важно чувствовать поддержу. Весь медицинский персонал трудится на пределе ради здоровья и жизни пациентов. Поддержка и внимание — это то, что придаёт им сил в борьбе с коронавирусной инфекцией, — отметил главный врач больницы, депутат Саратовской областной думы Евгений Ковалев.

— Выражаем слова благодарности за поддержку медицинского персонала в столь непростое для них время! — сообщают в Instagram сотрудники Саратовской городской клинической больницы им. Гордеева.