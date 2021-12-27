В преддверии Нового года председатель Саратовского регионального отделения Российского детского фонда Екатерина Пяткина посетила село Александров-Гай, где живет многодетная семья Шариповых. В семье воспитывается 9 детей, из которых 6 детей приемные.

Не так давно в семье случилась неприятность — сломался единственный компьютер, благодаря которому пятеро учеников из семьи имели возможность учиться дистанционно. Семья Шариповых обратилась за помощью в Саратовское отделение Российского детского фонда.

Сотрудники фонда изучили ситуацию, связались с представителями Центра социального обслуживания и приняли решение об оказании помощи.

23 декабря Екатерина Пяткина совместно с начальником отдела Центра социального обслуживания населения Надеждой Сергеевой отправились в гости к семье и вручили им новый ноутбук и сладкие новогодние подарки.

— Детский фонд ответственно относится к тому, кому помогает, и я, как председатель детского фонда, вижу, что этой семье была необходима помощь. Дети растут в заботе и любви и это не может не радовать. Наш Президент на своей пресс-конференции абсолютно правильно сказал, что «не надо навязывать, но нужно показывать все положительные стороны большой и дружной семьи. И поддерживать людей, которые принимают решение о том, чтобы завести ребенка, материально». Мы и дальше будем помогать и рассказывать о таких семьях, — пояснила Екатерина Пяткина.

— Хочется отдельно отметить команду детского фонда, которые работают на общественных началах, а также поблагодарить благотворителей детского фонда за постоянно оказываемую помощь, а именно депутата Государственной Думы Глеба Яковлевича Хора, представителя Президента ОАО «Лукойл» Семена Моисеевича Глозмана, председателя Федерации профсоюзных организаций Саратовской области Михаила Ткаченко и председателя Саратовской областной организации профсоюза народного образования и науки Николая Тимофеева и многих других. От лица команды детского фонда — благодарим Вас за ваше большое доброе сердце. Если есть люди, которые хотят помочь детскому фонду, но не знают как, то самый простой способ — это отправить SMS на номер 3434 с текстом РДФ 100 (где 100 — сумма, которую вы хотите пожертвовать детскому фонду). Вы можете быть уверены, что каждый рубль отправленный в Детский фонд будет потрачен на благое дело, — добавила она.