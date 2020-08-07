Сегодня, 7 июля, овзобновилось строительство дома №5 жилого комплекса «Победа», сообщает министерство строительство и ЖКХ области.

Ранее состоялась встреча депутата Государственной думы, куратора объекта Татьяны Касаевой, министра строительства и ЖКХ области Павла Мигачёва, депутата областной думы Леонида Писного, представителей городской думы, администрации Саратова, застройщиков с дольщиками дома. На встрече обсуждались вопросы возобновления строительства.

На встрече была выбрана инициативная группа дольщиков, которая будет представлять их интересы на дальнейших заседаниях.

Сегодня на стройплощадку вышла первая бригада рабочих, с 11 августа все бригады будут работать в полном составе.