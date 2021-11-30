На днях жительница Балаково обратилась в полицию с заявлением о краже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Женщина рассказала, что на сайте познакомилась с мужчиной из Саратова. Несколько раз он был у нее в гостях, а после последнего визита она обнаружила пропажу золотого браслета, пяти колец и 10 тысяч рублей. Общая сумма ущерба, по предварительной оценке, составила более 180 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый – 50-летний мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, был доставлен в отдел полиции.

Он сознался в содеянном, сообщив, что золотые украшения продал, а деньги потратил.