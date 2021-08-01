С 30 по 1 июля после двухлетнего перерыва вновь состоялся Саратовский музыкальный фестиваль «Время колокольчиков»

Местом проведения фестиваля стала «Байкерская Слобода». Представители Саратовского неформального сообщества наполнили площадку у сцены, отдаленные участки заставлены палатками. Любители живой музыки провели здесь целые выходные. На территории фестиваля все для этого есть: сцена, самодельные диванчики со столиками, небольшое кафе и барная стойка с холодными напитками.

«Байкерсая слобода» — место сборов любителей мотокультуры и рок музыки, находящееся на территории бывших дачных участков — собственность байкерского клуба.»Время колокольчиков» уже не впервые проходит здесь, фестиваль уже организовывался в «Байкерской слободе» пять лет назад.

Алексей Илюшин — организатор мероприятия планирует его проведение каждый год, но на протяжении двух лет фестиваль не проводился. В прошлом году из за коронавируса, в позапрошлом — из за мышиной лихорадки. По словам организаторов, в этом году «Время колокольчиков» проводится не санкционировано.

— Я его каждый год планирую, если все зависит от меня. Естественно я его буду пытаться провести, а уж насколько это получится, или нет, уже будет видно, — сказал организатор фестиваля.