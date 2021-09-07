В санатории «Пады» Балашовского района собрались неравнодушные к теме экологии школьники. Саратовский филиал АО «Ситиматик» совместно с партнёрами проводит образовательный интенсив для лидеров экологических отрядов Российского движения школьников. В течение недели участникам проведут мастер-классы, лекции, воркшопы и интерактивы спикеры из Москвы, Астрахани и Самары. Наставники научат ребят социальному проектированию и проработают темы для будущих проектов.

В рамках мероприятия специалисты компании «Ситиматик» погрузят ребят в особенности системы безопасного обращения с отходами и помогут разобраться в специфике раздельного сбора и экологичного образа жизни.

— Это не первое совместное масштабное мероприятие вместе с Российским движением школьников и проектом Ecofriends. Нам как компании, стоящей у истоков формирования отрасли важно, чтобы жители понимали необходимость грамотного цивилизованного обращения с отходами. Как известно привычки формируются с детства, поэтому мы всегда поддерживаем образовательные и просветительские проекты, а также реализуем собственные, — отметил директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Экологический интенсив станет первым этапом Форума для школьников Приволжского федерального округа, посвященного экологической тематике. Несколько дней ребята будут проходить обучение и работать с наставниками. В завершении этапа школьники определят темы, по которым подготовят проекты в течение ближайших двух месяцев. В ноябре состоится их защита и награждение победителей.