В Энгельсе Саратовской области открылся пункт приема вторсырья «Вторматик». Он расположен рядом с гипермаркетом «Лента» по адресу: ул. Красноярская, 2. Энгельсский объект стал первым экопунктом компании «Ситиматик», где будут приниматься вторичные материальные ресурсы от населения за денежные средства.

В церемонии открытия приняли участие министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин, глава Энгельсского района области Алексей Стрельников, руководитель регионального отделения Российского экологического общества Юрий Бажуткин, директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев, а также представители экологической общественности и средств массовой информации.

«Саратовская область стала первым регионом присутствия компании, где открыт экопункт «Вторматик». Это новый для компании проект, и сегодня он стартовал в Энгельсе. Помимо пропагандирования раздельного сбора отходов, «Вторматик» будет выполнять просветительскую функцию. На его базе планируется проводить образовательные мероприятия, посвященные вопросам экономики замкнутого цикла и значимости процессов переработки отходов. Для этого в нем размещены специальные информационные стенды. Мероприятия подразумевают интерактивный формат и будут ориентированы на все категории населения, в том числе детей», — рассказал директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

В приветственном слове министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин отметил, что экопункты «Вторматик» помогут в достижении поставленных нацпроектом «Экология» задач по возврату вторсырья в оборот, а также отметил важность организации раздельного накопления отходов самими жителями.

Глава Энгельсского района области Алексей Стрельников особо отметил, что первый экопункт «Вторматик» открылся на территории Энгельса и выразил надежду, что инфраструктура раздельного сбора отходов в муниципалитете будет только расширяться.

Руководитель регионального отделения Российского экологического общества Юрий Бажуткин поблагодарил компанию «Ситиматик» за открытие экопункта «Вторматик» и развитие новых подходов к раздельному сбору в регионе, которые мотивируют жителей пересмотреть отношение к образуемым у них отходам.

В экопункте «Вторматик» каждый вид вторсырья будет приниматься весом от одного килограмма. Актуальные цены размещены на информационных стендах и на экране ТВ в зале приема. В частности, приниматься будет макулатура, ПЭТ-бутылки объемом до 5 литров пленка ПВД, ПНД канистры и флаконы. С более подробной информацией о правилах приема можно ознакомиться на месте или по ссылке https://citymatic.ru/vtormatik.html.

Проект «Вторматик» реализуется Группой компаний «Ситиматик» с конца 2021 года. В рамках него в регионах присутствия Группы устанавливаются специальные площадки приема вторсырья – экопункты. В 2022 году в Саратовской области появятся еще четыре подобных объекта.