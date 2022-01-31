Саратовский филиал АО «Ситиматик» в рамках долгосрочной просветительской программы проводит обучающие экскурсии для школьников средних и старших классов на энгельсский мусоросортировочный комплекс и экопункт «Вторматик». Накануне компания организовала такое мероприятие для участников проекта ECOFriends.

К уже утвержденному маршруту экскурсии по комплексу присоединилась остановка у «станции охраны» полигона – вольеров для служебных птиц, ястребов-тетеревятников Улыпа и Крита. Здесь ребята узнают о методе биорепеллентации, зачем его ввели на объекте и какие результаты он уже дает. В коммуникативной комнате школьникам рассказывают об объектах коммунальной инфраструктуры по обращению с ТКО, которая выстроена в Саратовской области, логистических особенностях транспортировки отходов и т.д. Затем посетителей знакомят с работой самого комплекса, процессами и особенностями сортировки и обработки отходов на нем. Завершаются экскурсии теперь в экопункте «Вторматик», где ребята учатся принципам экологической осознанности, применению экопривычек в повседневной жизни и подготовке нескольких видов отходов к сдачи на вторичную переработку. Те, кто уже принес вторсырье в экопункт с собой, могут его сдать за денежное вознаграждение.

— Последняя наша экскурсия была для ребят из проекта EcoFriends, с которым мы сотрудничаем давно. Конечно, мы пригласили их на комплекс одними из первых, чтобы продемонстрировать все наши новинки. И модернизацию комплекса, и пернатый патруль, и «Вторматик». Эти ребята — лидеры экопросвещения среди подростков. Глядя на них, мы радуемся, что подрастает такое экологически осознанное поколение. Но наша программа адаптирована под разные возрастные группы и уровни знаний в сфере обращения с отходами, поэтому мы с удовольствием проводим экскурсии для всех желающих организованных групп, — рассказал директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.