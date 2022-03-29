Мусоросортировочные комплексы Саратовского филиала АО «Ситиматик» в Балаковском и Энгельсском районах для сокращения вредного влияния отходов на окружающую среду ведут прием, обработку и захоронение промышленных отходов с от предприятий региона. В настоящее время с филиалом заключили договоры уже 116 предприятий и организаций, и их число ежегодно растет.

Двусторонние договоры на утилизацию отходов производства III, IV, V классов опасности подписывают строительные, автодорожные, мебельные компании, производители строительных материалов и предприятия коммунального хозяйства. В этом году к ним присоединились ООО «ЭГТС», ООО «Экошина-Волга», МУП «Энгельс-Водоканал» и другие.

На основании документов, регламентирующих обращение с отходами на производственных комплексах филиала, они могут принимать до 30% промышленных отходов от общего количества твердых коммунальных отходов, поступающего для первоначальной обработки. Мусоросортировочные комплексы и полигоны обеспечивают полный и экологически безопасный цикл обращения с промышленными отходами.

Напомним, предприятия, ведущие производственную деятельность, должны иметь отдельный договор на обращение с промышленными отходами. Их нельзя выбрасывать в контейнеры для твердых коммунальных отходов, установленные для населения.