Саратовский филиал АО «Ситиматик» в рамках тематической смены Российского Движения Школьников провел ЭКОинтенсив в санатории Балашовского района.

Для 372 ребят сотрудники филиала провели серию мероприятий, направленную на воспитание ответственного потребления. Школьники узнали, что происходит с отходами после того, как они попадают в мусорный контейнер, о работе мусоросортировочных комплексов АО «Ситиматик», правилах обращения с отходами, экологичных привычках и способах их развития в себе и окружающих.

В рамках интенсива был показан фильм о сохранении Великой реки Волги и презентован проект «Водорослям крышка!», партнером которого является компания.

Завершил мероприятие ЭКОквест. Проходя задания на станциях, участники закрепили полученные знания.

Результатом проведенных мастер-классов стала инициатива ребят организовать свое мероприятие, которое отражает ценности осознанного потребления и соответствует принципу 5R «ноль отходов».

Компания «Ситиматик» в соответствии с международными принципами устойчивого развития ведет системную работу по повышению экологической грамотности населения, обращая внимание на правила ответственного отношения к коммунальным отходам. С 2015 года саратовский филиал организации реализует долгосрочную просветительскую программу, которая не раз становилась победителем всероссийских и международных конкурсов. В рамках нее в регионе в 2019 году прошел первый «Фестиваль ЭКОкультуры», а в 2020 году стартовал проект «ЭКОквест». ЭКОинтенсив для школьников стал еще одним направлением просветительской программы компании.