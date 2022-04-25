Саратовский филиал АО «Ситиматик» в прошедшие выходные уже в четвертый раз провел ЭКОквест. Мероприятие, в котором приняли участие 200 неравнодушных горожан, прошло в резиденции «Мария». Участники провели время с пользой для экологии и собрали 2230 килограммов мусора. Все отходы в тот же день были отправлены на Энгельсский мусоросортировочный комплекс для дальнейшей обработки, сортировки и экологически безопасного захоронения.

Главной целью каждой команды был сбор максимального количества мусора в лесной зоне близ озера Сазанка. После субботника всех участников ждали интерактивные станции на знание экологической культуры от социально ориентированных компаний региона: АО «Ситиматик», ПАО «Саратовский НПЗ», ПАО «Саратовэнерго», ООО «Газпром трансгаз Саратов», проект ECOFRIENDS, магазина без упаковки «Pure Land», ПАО «МТС». Участники получили новые знания о раздельном сборе, переработке и бережному отношению к окружающей среде.

Победителями ЭКОквеста уже второй раз стала команда «Пазл 2022», собравшая за 40 минут 25 мешков мусора. Второе и третье места заняли команды «Земляне» и «Соломенные еноты 3.0» соответственно. Призёры будут награждены подарками от партнеров ЭКОквеста.

«В этот раз нам пришлось преждевременно закрыть регистрацию на ЭКОквест. Было очень большое количество участников. Не может не радовать мысль о том, что так много людей готовы провести свой выходной с пользой для окружающей среды и общего блага. А мы в свою очередь стараемся сделать из субботника настоящий праздник», – отметил директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Для гостей мероприятия работала площадка мастер-классов. Бренд экологичной косметики «Greena Avocadova» научил варить экологичные духи. Саратовский областной Центр экологии, краеведения и туризма рассказал о краснокнижных растениях Саратовской области, участники смогли сделать их в формате оригами. Технологический центр дополнительного образования и профессионального обучения «ТехноГрад64» предложил командам раскрасить деревянные значки и обучиться искусству керамики.

Интерактивный субботник традиционно завершился ЭКОпикником. Вкусно и сытно участников квеста накормили сеть уютных кофеен «Кофе и шоколад» и розничная сеть «Магнит». Проект ECOFRIENDS рассказал участникам квеста, как организовать пикник с минимальным количеством отходов.

Саратовский филиал АО «Ситиматик» продолжит работу по интересному и интерактивному просвещению жителей области о важности экологичного образа жизни, поддержания чистоты родного края и раздельного сбора отходов.