Компания «Ситиматик» стала главным партнером экологического форума для школьников Приволжского федерального округа. В санатории «Пады» Балашовского района соберутся активисты Российского движения школьников со всего Поволжья для создания экологических проектов. Для участников форума спикеры из Москвы, Астрахани, Нижнего Новгорода и Саратова проведут мастер-классы и обучающие семинары. Наставники научат социальному-проектированию и направят ребят при создании проекта.

В рамках мероприятия специалисты компании «Ситиматик» погрузят ребят в особенности системы безопасного обращения с отходами и помогут разобраться в специфики раздельного сбора.

«Наша компания давно сотрудничает с РДШ и проектом Ecofriends, поэтому мы сразу поддержали идею и приняли участие в создании программы форума. Дети с самого раннего возраста должны понимать, насколько важно участие каждого в решении экологических проблем и в их предотвращении. Уверен, что подобные форумы и другие проекты экологической направленности помогут привить молодому поколению любовь к природе и научат заботиться об окружающем мире», — отметил директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.