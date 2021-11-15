Саратовский филиал АО «Ситиматик» подвел промежуточные итоги по отбору ПЭТ-пластика на мусоросортировочных комплексах в Энгельсе и Балакове, приуроченные к Международному дню вторичной переработки, отмечаемому 15 ноября.

На производственных площадках АО «Ситиматик» ежедневно из общего потока твердых коммунальных отходов отбирается более 15 видов вторсырья, 8 из них полимеры. Автоматизированная система делит пластиковые отходы на объёмные и плоские, вручную пластик разбирают по цветам и плотности. Такая тщательная сортировка необходима из-за того, что у каждого вида свой технологический процесс переработки. Отобранный пластик прессуют в кубы и отправляют на глубокую переработку конечным производителям.

-Конечно самый распространённый вид пластика — это бутылки из-под напитков, так называемый ПЭТ. На наших комплексах машинами отбираются пластиковые бутылки, а на линиях ручной сортировки их разбирают на виды. Например, ПЭТ прозрачный, ПЭТ молочный, ПЭТ масло. За 10 месяцев мы отобрали 650 тонн пластиковых бутылок. При этом важно понимать, что пластик – самая легковесная и объемная фракция ТКО, которая оказывается в контейнерах. Важную роль в отборе сыграл тот пластик, который мы отбираем из сеток для раздельного сбора отходов в Саратове и Энгельсе, — отмечает заместитель директора по производству Игорь Кузин.

Главной задачей рециклинга является решение проблемы ограниченности ресурсов, борьба с загрязнением окружающей среды. Ежедневно жителями региона выбрасываются тонны материалов, некоторые из которых могут разлагаться столетиями. Решить эту проблему помогает вторичная переработка, благодаря которой можно избавиться от значительной части отходов с пользой и сберечь ресурсы. Новая коммунальная инфраструктура, построенная АО «Ситиматик» обеспечивает сокращение экологического ущерба Саратовской области от коммунальных отходов и способствует развитию экономики замкнутого цикла.