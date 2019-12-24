В Москве состоялось подведение итогов XVI конкурса на почетную экологическую награду «Национальная экологическая премия им. В.И. Вернадского». В номинации «Экологическое образование в интересах устойчивого развития» обладателем национальной премии стал саратовский филиал АО «Управление отходами» с проектом «Фестиваль ЭКОкультуры».

Почетную награду представителям компании вручили Президент Неправительственного экологического фонда им. В.И. Вернадского, член-корреспондент РАН Владимир Грачев и Президент РГМО, почетный Президент Всемирной метеорологической организации Александр Бедрицкий.

— Полученная нами награда подтверждает, что компания выбрала верное направление в развитии экологической культуры и образования. Благодаря нашему плодотворному сотрудничеству с общественными и экологическими движениями, коллегами из других организаций, оказывающих коммунальные услуги, удалось сделать актуальный и полезный проект. Мы уверены, что работать нужно не только здесь и сейчас, но и создавать будущее отрасли обращения с ТКО. Сейчас мы только в начале пути, но уже видим востребованность экообразования у детей и молодежи, – заявил директор Регионального оператора Саратовской области Михаил Андреев.

Первый Фестиваль ЭКОкультуры прошел в Саратове в сентябре этого года. Его партнерами стали ППК «РЭО», ООО «Газпром Трансгаз Саратов», ООО «Концессии водоснабжения – Саратов», Всероссийская общественная организация «Союз добровольцев России», МУК «Городской дом культуры национального творчества», Саратовский ресурсный центр добровольчества, Российское движение школьников, автосервис «TECHTown» и др.

Саратовский филиал АО «Управление отходами», являясь членом Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов (НАКДИ), проводит собственную программу экологического просвещения. Программа уже не раз становилась победителем различных конкурсов, в том числе в номинации «Экологическое воспитание и просвещение» Международного проекта «Экологическая культура. Мир и согласие».