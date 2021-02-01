Саратовский филиал АО «Управление отходами» стал партнером нового проекта «Экологический парк «Андреевская застава». Он предусматривает серию мастер-классов, субботников, наблюдений и исследований акватории Андреевских прудов в Саратове, а также семинары и конференции.

Основные мероприятия проекта пройдут с февраля по сентябрь текущего года и будут способствовать расширению экологических знаний детей и взрослых.

В реализации проекта также примут участие представители областного министерства природных ресурсов и экологии, региональные отделения «Российского движения школьников» и «Русского географического общества», представители бизнес-сообщества.

— Мы как социально-ответственная компания всегда поддерживаем проекты просветительского характера. Сотрудничаем с эко активистами, проводим мероприятия для подрастающего поколения, помогаем юным исследователям писать научные проекты, посвященные проблемам экологии. Повышение экологической грамотности – важная часть нашей работы. С 2015 года у нас действует собственная просветительская программа по экологически безопасному обращению с ТКО, которая уже несколько раз становилась лауреатом федеральных конкурсов и премий, — рассказал руководитель филиала АО «Управление отходами» в Саратове Михаил Андреев.

Напомним, между Региональным оператором «Управление отходами» и общественными объединениями Саратовской области заключены соглашения о партнерстве и сотрудничестве. Они позволяют организовать совместную работу по реализации экологических проектов, в том числе по раздельному сбору отходов, образовательных программ и участие в совместных мероприятиях.