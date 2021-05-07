Саратовский филиал АО «Ситиматик» в 2020–2021 учебном году стал куратором международного конкурса проектов и прикладных исследований школьников и студентов «Школа реальных дел». Для проработки компания представила командам два кейса, направленных на повышение экологической культуры.

В частности, было предложено задуматься о необходимости замены одноразовой упаковки и предложить ей альтернативу, а также проработать и запустить челлендж экологических привычек. В течение четырех месяцев ребята из разных городов России работали над проектами, а специалисты саратовского филиала АО «Ситиматик» направляли и консультировали их.

В конце апреля состоялась финальная защита проектов, до которой добрались не все изначально заявившиеся на конкурс команды. Защита шла более пяти часов. Команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Коломны, Ростова-на-Дону представили свои проекты от этапа идеи до итогов реализации. Жюри конкурса было не просто выбрать победителей.

— Для реализации своих проектов ребятам пришлось изучить очень большой объём информации о системе переработки вторичных материальных ресурсов, используемые сегодня материалы, рассмотреть глобальные экологические проблемы и их последствия. Молодежь удивила нас творческим подходом к решениям кейсов. Они вышли за рамки поставленных перед ними задач: не только представили идеи и разработали проекты, но и реализовали их. Ребята смотрят в будущее. Их проекты сейчас кажутся немного фантазийными, но за этим покорением будущее, мобильный телефон тоже когда-то был фантастикой. Мы очень рады быть участником такого большого проекта. Это наш вклад в подготовку кадров для отрасли обращения с отходами, — отметил директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

«Школа реальных дел» — это международный конкурс проектов и прикладных исследований школьников и студентов на основе реальных задач работодателей. В этом году проект проводится в девятый раз. Саратовский филиал АО «Ситиматик» впервые выступил автором и куратором проектов, посвященных проблемам экологии.

В этом году конкурс проводился в онлайн формате. В нём приняли участие свыше 500 учащихся из 23 регионов страны, 56 компаний-работодателей презентовали участникам 80 кейсов.