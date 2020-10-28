В регионах России стартует международный конкурс проектов и прикладных исследований школьников и студентов «Школа реальных дел». Специалисты саратовского филиала «Управление отходами» выступят в качестве экспертов в проектах экологической направленности.

Компания предложила участникам конкурса задуматься о необходимости замены одноразовой упаковки. Ребятам будет необходимо изучить существующие материалы, проранжировать их по возможностям вторичной переработки, а также предложить экологичные альтернативы для решения проблемы одноразового пластика.

Второй проект для конкурса, который предложил филиал АО «Управление отходами», касается экологических привычек. Участники будут разрабатывать и запускать челлендж: с помощью социальных сетей распространять информацию о правилах экологичного образа жизни среди родителей, педагогов и одноклассников.

Участникам конкурса будет дано четыре месяца для проработки проектов, после чего кураторы определят команды, прошедшие отборочный тур. Победители в апреле 2021 года примут участие в финальной конференции проектов, на которой будут названы имена победители.

«Школа реальных дел» — это международный конкурс проектов и прикладных исследований школьников и студентов на основе реальных задач работодателей. В этом году проект проводится в девятый раз. Его организаторы − Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Городской проект «Школа Новых Технологий», ГБОУ Школа № 2086, Департамент образования и науки Москвы, Департамент информационных технологий Москвы. Генеральный партнер конкурса − фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело».

В этом году конкурс проводится в онлайн формате. В нём принимают участие свыше 500 учащихся из 23 регионов страны. 56 компаний-работодателей презентовали участникам 80 кейсов.

Регистрация для участия в конкурсе открыта до 1 ноября.