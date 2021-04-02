АО «Газаппарат», предприятие из Саратова, специализирующееся на производстве газовой аппаратуры, стало новым участником нацпроекта «Производительность труда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщили в министерстве экономического развития региона.

В ближайшее время на предприятии под руководством экспертов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда начнется работа по анализу и совершенствованию производственных процессов предприятия, а сотрудники будут обучены инструментам бережливого производства.

На сегодняшний день в нацпроекте принимают участие 67 региональных предприятий. Им удалось повысить эффективность процессов, снизить время их протекания, уменьшить незавершенное производство и увеличить выработку продукции.

Прием заявок на участие в нацпроекте продолжается. Информацию об этом можно узнать на сайте Производительность.РФ или по телефону регионального Фонда развития промышленности: (8452) 24-44-00.