Завтра, 2 января, в Саратове и Энгельсе будет метель, туман и ветер. Такой прогноз дал Саратовский Гидрометцентр.

Синоптики обещают в регионе сильный туман и ветер. Сегодня-завтра на правом берегу Волги в Саратовской области будет идти снег. Возможен сильный ветер, отдельные порывы которого дойдут до 15 — 18 м/с. В Саратове и Энгельсе вероятен сильный туман с видимостью до 500 метров.

На территории левобережья ожидается метель.