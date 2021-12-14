Антиковидники перепечатывают информацию из научных журналов и интерпретируют ее в своих целях, создавая фейки. Об этом рассказал главврач областного клинического центра комбустиологии (Ожогового центра) Николай Островский. «Из официальной информации тут же делают ложную, а мы-врачи потом пожинаем плоды, так как люди во все это верят», — отметил главврач.

Например, прошла информация: чем больше мы прививаем людей и увеличиваем коллективный иммунитет, тем больше вероятность появления новых штаммов. Только вот штаммы и без того появляются, и вовсе не от прививки, — сообщил Николай Островский и добавил, что надо пресекать распространение лжи в интернете.

Напомним, проект «Мракоборец», который ведет борьбу с антипрививочной пропагандой в соцсетях, создал петицию в адрес Павла Дурова. Сообщество, имеющее свой telegram-канал, призывает основателя Telegram усилить борьбу с распространением фейков о пандемии. В частности, авторы петиции предлагают ввести в мессенджере простой и понятный механизм отправки жалоб на антиваксеров и ложную информацию о коронавирусе.

Давно надо было заблокировать все источники с фейками о коронавирусе. И как только появляется какая-то ложная информация, особенно по антипрививочным затеям, то людей, распространяющих ее, надо собирать в отдельный список и отправлять в блок на долгое время. Врачи с возмущением смотрят на то, что появляются люди, которые несут нечто неудобоваримое, — заявил Николай Островский.

По его мнению, массовая вакцинация способна остановить пандемию.

Антипрививочники приводят как аргумент то, что могут быть последствия после вакцины. Только вот это нормальное явление, так как организм реагирует на все индивидуально. Проблемы бывают и не только после прививки — сколько противопоказаний у лекарств, — заключил главврач.

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