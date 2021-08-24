Сегодня, 24 августа в Саратовском ЛДС «Кристалл», хоккеисты саратовского клуба «Кристалл» выиграли серию буллитов у ХК «Чебоксары» со счетом 2:1 после проигрыша в основное время 0:3.

«Чебоксары» забросили первую шайбу на 13-ой минуте игры. Остальные две они забили уже поле 44-ой минуты матча, выиграв со счетом 3:0.

В серии послематчевых буллитов победителями вышли ХК «Кристалл» со счетом 2:1. В саратовской команде отличились два игрока: Денис Чурмаев и Эдгар Чиндарев.

В следующий раз эти команды встретятся в столице Чувашии 27 августа.