Суд признал виновным старшего инспектора государственного надзора территориального отдела по Саратовской области Нижне-Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта признали виновным в получении взяток. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Он получил от водителей 40 тысяч рублей за разрешение на проезд и возврат прав, документов на транспорт и груз.

Злоумышленника обязали вернуть средства в казну государства. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры района.