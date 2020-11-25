В отношении бывшего саратовского сотрудника ГИБДД возбуждено уголовное дело за взятку. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что в ноябре 2018 года саратовца осудили за смертельное ДТП, лишили водительских прав. Он мог восстановить их только в 2022 году, но хотел получить документы поскорее.

Поэтому гражданин пошел к приятелю, который работает в ГИБДД, попросил у него содействия.

Тот согласился и 19 октября получил через посредника 60 тысяч рублей. За эти деньги гражданин пообещал, что обманет федеральную базу данных и сделает так, чтобы права можно было получить уже сейчас.

Теперь на злоумышленника завели уголовное дело, он признал свою вину и раскаялся.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что ОРЧ СБ ГУ МВД России по Саратовской области проводит служебную проверку. Если вина сотрудника ОВД будет доказана, то он будет уволен и понесет наказание в соответствии с законодательством Российской Федерации, а его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Расследование продолжается.