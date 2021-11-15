Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ситуации с COVID-19 в стране.

Впервые за два месяца в России снизилась заболеваемость коронавирусом. Этому способствовали принимаемые государством меры, которые позволяют сдерживать развитие тяжелых форм болезни, — считает Попова.

Об этом сообщает 15 ноября Правительство РФ.

В регионах эпидситуация стабилизируется и уменьшается число ежедневно выявляемых случаев заболевания. На сегодняшний день только в Амурской области показатель прироста заболеваемости превысил среднероссийский.

Россия занимает 4-е место в мире по общему количеству тестов и входит в топ-10 стран по их числу на 100 тыс. населения. Каждый тест обрабатывается за 48 часов.

Изменяется требуемая планка по охвату тестированием в субъектах Российской Федерации. Теперь она составляет 300 на 100 тыс. населения – это обязательный неснижаемый уровень охвата населения тестами на выявление COVID-19.

Российский противочумный институт «Микроб» получил специальный статус ВОЗ, который позволит ему участвовать в борьбе со вспышками ковида по всему миру.