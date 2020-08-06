Саратовский институт стекла, в котором отключили воду за долг в 8,87 миллионов рублей начал его гасить. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Накануне в прокуратуре Ленинского района города состоялось совещание с участием представителей организации и руководства предприятия.

Еще одно прошло сегодня, с участием руководителя ООО «КВС» Сергея Журавлева и представителей Саратовского института стекла. Его провел министр промышленности и энергетики Саратовской области Андрей Архипов.

Стороны подписали протокол, согласно которому институт стекла погасит два миллиона долга в августе, после чего ему вернут воду, а остальные деньги отдаст до конца 2020 года.

Напомним, до этого отключение не действовало на предприятие, в институте тайком подключались к коммуникациям.