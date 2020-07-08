«Концессии водоснабжения — Саратов» совместно с представителями правоохранительных органов произвели отключение Саратовского института стекла от питьевой и технической воды. Причиной таких мер послужили задолженность предприятия перед КВС и самовольное подключение к городским водосетям.

Размер задолженности перед ресурсоснабжающей организацией составляет на сегодняшний день — девять миллионов рублей, пять из которых — за водоснабжение и канализацию, более одного миллиона — за превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ, сбрасываемых в систему водоотведения и два миллиона за самовольное подключение к системе водоснабжения.

Как отмечает коммерческий директор ООО «КВС» Владимир Шагов, еще до объявления режима самоизоляции предприятие было уведомлено о введении режима ограничения в подаче воды.

— Мы столкнулись с крайне неприятной ситуацией, когда абонент, в данном случае юридическое лицо, пользуется услугами «КВС» и отказывается их оплачивать. В январе 2020 года Саратовский институт стекла был уведомлен о введении режима ограничения подачи воды, составлены два акта о недопуске представителей «КВС». Такой же акт был составлен в апреле этого года, и в последствие производилось отключение потребителя от систем водоснабжения. В конце июня инспекцией водных ресурсов КВС осуществлялись проверочные мероприятия, было зафиксировано, что институт стекла произвел самовольное подключение, сорвав пломбу с запорной арматуры. За данные действия выписан штраф, согласно пропускной способности водопроводного ввода диаметром 100 миллиметров на сумму около двух миллионов рублей. 30 июня наши сотрудники пытались осуществить проверку на предмет наличия и сохранности пломбы, но представители Саратовского института стекла воспрепятствовали и отказали в допуске к объектам, принадлежащим «КВС,» поэтому мы были вынуждены обратиться к сотрудникам полиции и вчера в их присутствии произвели отключение абонента от системы водоснабжения, — говорит коммунальщик.