Сегодня, 16 ноября, озвучены итоги второго национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», организованного Минсельхозом РФ. На состязание было представлено более 700 заявок из 84 регионов.

По итогам саратовский калач попал на гастрономическую карту России в качестве важного и ценного регионального бренда.

-Участие саратовского калача в таком престижном федеральном конкурсе вполне закономерно. Ведь Саратовская область исторически считается хлебным краем, а калач давно стал главным ее брендом и прославил регион на всю страну и за его пределами.

Именно знаменитый калач традиционно является визитной карточкой саратовского павильона на ежегодной Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве. А в СГАУ имени Вавилова год назад при участии губернатора Валерия Радаева был открыт музей саратовского калача, – прокомментировал заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Роман Ковальский.