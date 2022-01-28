Очередной жертвой мошенников стал саратовский коллекционер. Об этом случае сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Как рассказал 55-летний мужчина, на популярном сайте он нашел объявление о продаже альбома с марками за 4 тысячи рублей. Связавшись с продавцом, горожанин договорился о сделке. Деньги ушли на карту, а посылки коллекционер так и не получил.

Подозреваемой оказалась 25-летняя жительница Калужской области. Ранее не судимая девушка призналась, что деньги потратила на личные нужды. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.