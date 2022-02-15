Накануне в соцсетях начали активно появляться фейки о смерти от коронавируса лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Он заболел на днях, но об ухудшении самочувствия политика не было никакой информации.

В ЛДПР обратили внимание на то, что к распространению слухов присоединился саратовский депутат-коммунист Николай Бондаренко, который выпустил видеоролик на своем ютуб-канале.



-Подобное поведение вызывает отвращение, ведь с точки зрения человеческой морали и этики это просто недопустимо. Сообщаем, что состояние здоровья Владимира Жириновского стабильное, он идет на поправку, — ответили в партии ЛДПР.

Региональное отделение партии требует провести проверку контента Бондаренко на предмет распространения заведомо ложной информации.